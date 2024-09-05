Игрок академии «Барсы» отпраздновал гол как Роналду. Что с ДНК?

Случай, когда ДНК «Барселоны» подверглась изменениям – игрок «Ла Масии» отпраздновал гол совсем не в каталонском стиле.

В матче молодежных команд «Барселоны» и «Бетиса» игрок сине-гранатовых забил с углового, а затем исполнил то самое «SIU» экс-игрока «Реала» Криштиану Роналду.

Роналду уехал из «Реала» шесть лет назад – возможно, эти ребята даже не видели ни одной его игры за «Мадрид»?