Игрок академии «Барсы» отпраздновал гол как Роналду. Что с ДНК?
Случай, когда ДНК «Барселоны» подверглась изменениям – игрок «Ла Масии» отпраздновал гол совсем не в каталонском стиле.
В матче молодежных команд «Барселоны» и «Бетиса» игрок сине-гранатовых забил с углового, а затем исполнил то самое «SIU» экс-игрока «Реала» Криштиану Роналду.
Роналду уехал из «Реала» шесть лет назад – возможно, эти ребята даже не видели ни одной его игры за «Мадрид»?
Автору "респект" за такую ошеломляющую и достойную спортса новость.