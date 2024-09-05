Тренеры команд АПЛ выбрали лучшего коуча в истории лиги: большинство - за Ферги, Слот выбрал Кенни Далглиша!
Sky Sports узнал у тренеров АПЛ, кого они считают лучшим тренером в истории лиги.
Более простого опроса и быть не могло - почти все поставили на первое место сэра Алекса Фергюсона.
Тен Хаг: «Без сомнения, это сэр Алекс!»
Эдди Хау: «Сэр Алекс Фергюсон»
Рассел Мартин: «Сэр Алекс или Пеп»
Микель Артета: «Я бы выбрал три варианта: сэр Алекс, Венгер и Пеп»
Стив Купер: «Вы должны говорить «сэр Алекс»!»
Анже Постекоглу: «Сэр Алекс».
Испанцы Андони Ираола (»Борнмут»), Хулен Лопетеги (»Вест Хэм») и Энцо Мареска (»Челси») выбрали Пепа Гвардиолу.
Больше всех удивил Арне Слот из «Ливерпуля» - назвал Кенни Далглиша! И Юргена Клоппа.
Далглиш тренировал «Ливерпуль» с 1985-го по 1991 год. Потом был еще один заход в 2011 году на сезон. Трижды стал чемпионом - 1985/86, 1987/88, 1989/90, два раза выиграл Кубок Англии - 1986, 1989, четыре раза Суперкубок - 1986, 1988, 1989, 1990.
В сезоне 1994/95 Кенни стал чемпионом с «Блэкберном».