Хоселу рассказал, кому отдаст голос на «Золотой мяч». Считает, организаторам нужно быть внимательнее

Экс-форвард «Реала» Хоселу рассказал, что в голосовании на «Золотой мяч» отдаст голос Дани Карвахалю. Испанец объяснил:

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Карвахалю, без колебаний. Он выиграл все титулы в прошлом сезоне и начал этот с победы в Суперкубке Европы. Кроме того, он выиграл Евро, на котором забил гол, как и в финале Лиги чемпионов. А ведь он защитник.

Я думаю, организаторы должны осознавать это и уделять больше внимания футболистам, которые, как и он, находятся почти под угрозой исчезновения. Вы следите только за форвардами, за теми, кто забивает много голов.

Но игра в обороне в «Реале» заслуживает признания».

Хоселу также поделился выбором в своих соцсетях.