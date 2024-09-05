Кто создает голевые моменты «Реала»? Лучшие креативщики этого сезона

Килиан Мбаппе наконец-то забил первый гол в Ла Лиге, но в созидании пока никак не помогает «Реалу». Взглянем, какие игроки «Мадрида» создали больше моментов партнеров за четыре тура.

Созданные шансы игроками «Реала» в сезоне-2024/25:

Винисиус - 15

Феде Вальверде - 10

Родриго - 9

Арда Гюлер - 4

Лука Модрич - 4

Эдер Милитао - 4

Винисиус остается главной креативной силой Анчелотти, а Феде Вальверде доказывает, что Тони Кроос не ошибся с наследником его «восьмерки».