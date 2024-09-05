Кто создает голевые моменты «Реала»? Лучшие креативщики этого сезона
Килиан Мбаппе наконец-то забил первый гол в Ла Лиге, но в созидании пока никак не помогает «Реалу». Взглянем, какие игроки «Мадрида» создали больше моментов партнеров за четыре тура.
Созданные шансы игроками «Реала» в сезоне-2024/25:
Винисиус - 15
Феде Вальверде - 10
Родриго - 9
Арда Гюлер - 4
Лука Модрич - 4
Эдер Милитао - 4
Винисиус остается главной креативной силой Анчелотти, а Феде Вальверде доказывает, что Тони Кроос не ошибся с наследником его «восьмерки».
Но при этом, есть ощущение, что Вини оснащенее технически, нежели Килиан