Новый скандал с Винисиусом – из-за интервью о расизме в Испании

Сказал, что Испания может лишиться ЧМ-2030.

Винисиус снова заговорил о расизме – в интервью CNN. Разговор завирусился спустя пару дней из-за одной цитаты.

Винисиус сказал, что Испания может лишиться ЧМ-2030. Но его слова вырвали из контекста

Кажется, история бы не закрутилась настолько серьезно без испанской спортивной программы El Chiringuito. В ночь на 3 сентября они сделали пост в соцсетях с цитатой Винисиуса:

«Если ситуация с расизмом в Испании не изменится к лучшему, стоит поменять место проведения ЧМ-2030. Игроки не смогут чувствовать себя комфортно в такой стране».

Цитату подхватили Marca и As, и она разошлась по всем спортивным медиа Испании. Практически везде приписывалось, что Винисиус считает Испанию страной расистов.

Уже позже в соцсетях появился ролик с самого интервью – выяснилось, что слова игрока вырвали из контекста. Полная цитата бразильца:

«До 2030 года еще достаточно времени для улучшений. Надеюсь, Испания проведет работу в этом направлении. Если этого не случится, то я считаю, что место проведения ЧМ-2030 надо изменить. Испанцев много, большинство из них – не расисты. Но есть меньшинство, которое плохо влияет на имидж страны. Мне нравится Испания, я люблю играть за «Реал Мадрид», а также ценю, что моя семья имеет возможность жить в лучших условиях. Это борьба направлена на то, чтобы все стало еще лучше – уже сейчас проделана большая работа, но надо двигаться дальше».

В массы ушел тезис, что Винисиус считает Испанию страной расистов, но почти нигде не упоминалось, что он сказал про большинство испанцев. На El Chiringuito тему гиперболизировали:

«Он открыто говорит, что мы все расисты! Он сильно ошибается. Испания – не страна расистов, Винисиусу не стоит перекладывать всю ответственность за поступки некоторых идиотов на всех испанцев», – слова ведущего программы Жозепа Педрероля.

El Chiringuito – самая просматриваемая программа в Испании, посвященная спорту.

На слова Винисиуса уже успел отреагировать мэр Мадрида: «Винисиус ошибается. И должен извиниться, потому что мы не страна расистов. Ожидаю, что игрок даст объяснения уже в ближайшее время».

Журналист, бравший интервью у Винисиуса, раскритиковал El Chiringuito за манипуляцию

Журналист CNN Даррен Льюис, с которым и беседовал нападающий «Мадрида», на процитировал пост, в котором было опубликовано видео с полной цитатой Винисиуса:

«Это многое говорит об отрицании расистского кризиса в испанском футболе, так как они намеренно вырывают строки из нашего интервью. Они вырывают слова Винисиуса из контекста, пытаясь его дискредитировать, вместо того, чтобы признать, что арест трех человек в июле был лишь долго откладываемым первым шагом в решении широко распространенной, хорошо документированной проблемы. Проблемы, которая годами вызывала критику со всего мира.

Платформа (El Chiringuito), на которой выплеснулся гнев, — та же самая, на которой гостю разрешили использовать слово «обезьяна» по отношению к Винисиусу.

Если бы та же энергия, которая направлялась на нападение на жертву, была использована для адекватного решения проблемы, Винисиус не подвергся бы расистским оскорблениям шестнадцать раз за последние два года, в то время как об оскорблениях, которым подвергались другие, менее известные темнокожие игроки в Испании, даже не сообщалось в прессу».

Отсылка Льюиса неслучайна: в сентябре 2022 года один из гостей на El Chiringuito, агент Педро Браво, жестко прошелся по нападающему «Реала».

«Мне не нравится, что он танцует после голов. Это выглядит глупо, провокационно и непрофессионально. Ты играешь в футбол — ничего более. Твои танцы никому не нужны и неинтересны. Если хочешь изображать обезьяну вместо игры в футбол — возвращайся в Бразилию».

Эти заявления Педро Браво породили бурю возмущений со стороны многих бразильских игроков (за Винисиуса заступился и Неймар), а болельщики «Реала» в соцсетях запустили хэштег #BailaVini (танцуй, Вини).

Сам игрок заявил, что продолжит танцевать после голов.

Именно с этого момента началась серия расистских скандалов, связанных с Винисиусом. Заявления Педро Браво стали отправной точкой. Это можно проследить даже по количеству дисциплинарных дел, открытых Ла Лигой из-за случаев расизма в отношении Винисиуса на стадионах:

До заявлений Браво и реакции Винисиуса — одно за четыре первых года пребывания игрока в «Реале» (октябрь 2021, матч с «Барселоной» на выезде).

После — больше 15 за последующие полтора года.

Винисиус и расизм: повешенная кукла, скандал на «Месталье» и суды

За последние два года было много скандалов, связанных с расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса.

Главные эпизоды (все на выездах):

● Сентябрь 2022-го, дерби с «Атлетико»: крики с трибун «Винисиус, ты обезьяна». Дисциплинарное дело было закрыто с формулировкой о невозможности идентифицировать кричащих.

● Январь 2023-го, вновь матч с «Атлетико»: на одной из улиц Мадрида нашли повешенную на мосту куклу с номером и фамилией Винисиуса. Были задержаны 4 человека, они оказались из рядов ультрас «Атлетико». Прокуратура требует четыре года тюрьмы.

● Февраль 2023-го, матч с «Мальоркой»: уханья с трибун и крики «обезьяна», игрок обращался к арбитру с просьбой обратить внимание. Было открыто дисциплинарное дело.

● Май 2023-го, игра с «Валенсией»: скандал на «Месталье», самый громкий эпизод к данному моменту. Подробно об этом мы рассказывали здесь .

● Апрель 2024-го, встреча с «Осасуной»: болельщики кричали «обезьяна» и «Винисиус, умри». «Реал» опубликовал видео, где Карвахаль и Рюдигер просят главного арбитра обратить внимание на эти выкрики, но тот их игнорирует. Клуб выпустил видео после того, как комитет испанских арбитров опубликовал заявление, согласно которому ни один из игроков не просил главного арбитра матча Мартинеса Мунуэру обратить внимание на выкрики с трибун.

Расизму подвергались и другие игроки «Реала»

За последние три года в Ла Лиге было несколько расистских скандалов. На фоне постоянных историй с участием Винисиуса они растворились в информационном потоке, но в прошлом сезоне расизму подвергся Нико Уильямс (отличились болельщики «Атлетико»), а до этого были эпизоды с участием его брата Иньяки и защитника «Валенсии» Мухтара Диакаби.

Не обошлось без расистских оскорблений и в отношении других игроков «Реала», помимо Винисиуса:

● Ферлан Менди подвергся им в выездном матче против «Севильи» в мае 2023-го.

● Орельену Тчуамени ухали в игре с «Мальоркой» в апреле 2024-го.

● Родриго досталось от болельщиков «Кадиса».

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, Angel Martinez