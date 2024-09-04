На радость болельщикам «Барселоны». Клуб разместил видео работы Гави с мячом

Молодой хавбек «Барселоны» Гави, который не играет аж с ноября 2023 года, близок к возвращению в общую группу.

Сегодня клуб опубликовал довольно продолжительное видео того, как воспитанник Ла Масии в индивидуальном порядке тренируется с мячом. На нем видно, как Гави выполняет беговые упражнения, а также спокойно исполняет удары и передачи.

По последним оценкам, возвращение испанца в заявку можно ждать сразу же после международного перерыва.

Напомним, что Гави получил травму во время игры за сборную Испании. Все это время он активно занимался восстановлением, посещал тренажерный зал и был рядом как с игроками «Барселоны», так и футболистами сборной.