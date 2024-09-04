«Ливерпуль» определился с заявкой на ЛЧ. Среди знакомых фамилий оказался футболист с нулем игр за клуб

После года в Лиге Европы «Ливерпуль», занявший третье место в АПЛ прошлого сезона, возвращается в Лигу чемпионов. Клуб ждет новый формат из 36 команд, а соперники команды Слота будут следующими: «Болонья», «Байер», «Мадрид», «Лилль», «Милан», «Лейпциг», «Жирона» и «ПСВ».

Первая игра пройдет 17 сентября, а Арне Слот уже определился с заявкой. В список А, в который могут попасть 25 человек, вошли Трент, Мо Салах, Вирджил ван Дейк, Мак Аллистер, Алиссон, а также новичок Федерико Кьеза.

Конор Брэдли, Харви Эллиотт и Джарелл Куанса оказались в неограниченный список B из-за возраста и того, что они считаются воспитанниками «Ливерпуля».

Однако в составе есть одно интересное пополнение: 17-летний Амара Налло попал в состав, несмотря на то, что еще не сыграл ни одного матча за «красных».

Он центральный защитник и до 16 лет принадлежал «Вест Хэму». В прошлом сезоне его забрали в дубль «красных», где он смог впечатлить всех. Налло впервые вышел на поле за главную команду в предсезонной игре с «Арсеналом».

Очевидно, что в клубной иерархии он стоит ниже Ван Дейка, Конате, Куансы и Гомеса, но тренерский штаб Слота верит в него. В список B Амара Налло и Трея Ньони включить не могли, так как они перебрались из других команд, но Арне Слот настолько верит в обоих, что дал им место в списке А.

Список А «Ливерпуля»: Александр-Арнольд, Алиссон, Кьеза, Диас, Эндо, Гакпо, Гомес, Гравенберх, Хилл, Ярош, Джонс, Жота, Келлехер, Конате, Мак Аллистер, Мортон, Налло, Нуньес, Ньони, Робертсон, Салах, Собослаи, Цимикас, Ван Дейк.