😳 «Все называют меня Ламин». В четвертом испанском дивизионе играет копия Ямаля. И действительно, они пугающе похожи 😨
17-летний Ламин Ямаль уже стал полноценной звездой мирового футбола.
Неудивительно, что любое событие, даже косвенно связанное с ним, становится обсуждаемым.
Игрок «Себререны» из четвертого испанского дивизиона стал героем соцсетей, сам того не подозревая.
Парня зовут Рауль Гонсалес. Как вообще с таким именем можно выделяться в Испании?
Вот ответ.
Да, он чертовски похож на Ямаля.
До парня даже добрались СМИ. В частности El Chiringuito.
«Мне нравится казаться Ламином. Кайфую, когда люди думают, будто это я. Так меня чаще узнают, и я становлюсь более известным... Мне нравится, когда меня узнают на улице. Кроме моей семьи, все называют меня Ламин», - признался Рауль.
Но похож ведь?