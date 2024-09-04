😳 «Все называют меня Ламин». В четвертом испанском дивизионе играет копия Ямаля. И действительно, они пугающе похожи 😨

17-летний Ламин Ямаль уже стал полноценной звездой мирового футбола.

Неудивительно, что любое событие, даже косвенно связанное с ним, становится обсуждаемым.

Игрок «Себререны» из четвертого испанского дивизиона стал героем соцсетей, сам того не подозревая.

Парня зовут Рауль Гонсалес. Как вообще с таким именем можно выделяться в Испании?

Вот ответ.

Да, он чертовски похож на Ямаля.

До парня даже добрались СМИ. В частности El Chiringuito.

«Мне нравится казаться Ламином. Кайфую, когда люди думают, будто это я. Так меня чаще узнают, и я становлюсь более известным... Мне нравится, когда меня узнают на улице. Кроме моей семьи, все называют меня Ламин», - признался Рауль.

Но похож ведь?