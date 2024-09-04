🔥 Итальянская команда представила форму в стиле Римской империи: они играют в Серии Д!

Команда из итальянской Серии Д «Бореале» шикарно представила новую форму – в стиле Римской империи!

Форма команды из четвертого дивизиона Италии вдохновлена коронацией Константина Великого (императора стародавнего Рима) и его победой в битве у Мульвийского моста.

Этот яркий комплект в розовых, фиолетовых и белых тонах — смелая дань уважения римской истории.

Клуб также выпустил еще три комплекта формы.

Над формой работала фирма Ezeta. Возможно, после такого с этой компанией захотят поработать и клубы топ-уровня.