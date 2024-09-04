❗ «У него есть два тура». Ширер уверен, что тен Хаг в шаге от увольнения из «МЮ»

Алан Ширер уверен, что «Манчестер Юнайтед» срочно нужно что-то менять.

По мнению легенды «Ньюкасла», Эрик тен Хаг может вскоре лишиться работы, если не исправит положение команды в ближайших турах.

«Результаты «Манчестер Юнайтед» нужно значительно улучшить, чтобы тен Хаг проработал хотя бы до Рождества. Многое будет зависеть от итогов в следующих двух турах.

После двух поражений ему нужны победы. Иначе будет очень сложно – шум лишь усилится.

«Юнайтед» только что продал Джейдона Санчо в «Челси», и, очевидно, он уже давно не играл большой роли. У них есть другие варианты – Диалло и Гарначо.

В клубе по-прежнему играет Антони, на которого потратили целое состояние. Но он до сих пор бесполезен.

Несмотря на трансферы, как в полузащите, так и в нападении ничего не изменилось», – заявил Ширер.

Сколько протянет голландец в «МЮ»?