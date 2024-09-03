😳 «Юнайтед» выбрал не того лысого голландского тренера». Английские СМИ больше не жалеют тен Хага

Разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре АПЛ до сих пор на повестке дня в Британии.

Кажется, крупные издания уже не стесняются в выражениях и говорят, что думают.

Журналист The Sun Дин Скоггинс прямо заявил:

«Юнайтед» выбрал не того лысого голландского тренера, если вы меня спросите!

Эрика тен Хага очень смутила схема 4-2-4, по которой играл «Ливерпуль». Это главное событие матча. Игроки Слота вшестером прессинговали оборону «МЮ». А еще они постоянно грабили Каземиро».

А какого надо было?