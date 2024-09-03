😳 «Юнайтед» выбрал не того лысого голландского тренера». Английские СМИ больше не жалеют тен Хага
Разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре АПЛ до сих пор на повестке дня в Британии.
Кажется, крупные издания уже не стесняются в выражениях и говорят, что думают.
Журналист The Sun Дин Скоггинс прямо заявил:
«Юнайтед» выбрал не того лысого голландского тренера, если вы меня спросите!
Эрика тен Хага очень смутила схема 4-2-4, по которой играл «Ливерпуль». Это главное событие матча. Игроки Слота вшестером прессинговали оборону «МЮ». А еще они постоянно грабили Каземиро».
А какого надо было?
Хотя, если от Каземиро все ждали, что он будет опять ошибатся, то количество обрезов и потерь от майну - неприятная новость. Боюсь одного Угарте маловато, чтобы спасти лысую голову