😱 «Винисиус – мой пример для подражания». Похоже, что новичок «Челси» расстроил Тода Боули

17-летний нападающий «Палмейраса» Эстеван назвал своего кумира.

Дело в том, что юный бразилец совсем недавно подписал контракт с «Челси». Его часто сравнивают по потенциалу с Эндриком, что ярко отображает сумма трансфера, в которую футболист обошелся лондонскому клубу – €34+27 млн.

«Винисиус – лучший игрок в мире прямо сейчас. Он для меня пример для подражания», – заявил бразилец.

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