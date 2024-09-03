Осимхен прилетел в Турцию: сумасшедший прием от фанатов «Галатасарая»

Болельщики «Галатасарая» встретили Виктора Осимхена! Как обычно, с размахом!

Нигериец пока официально не перешел в турецкий клуб, но болельщики попривествовали игрока. Скоро оформят аренду с «Наполи» на один сезон.

Турецкий клуб будет выплачивать большую часть его зарплаты по контракту с «Наполи».

Ранее Антонио Конте отказался возвращать 25-летнего игрока в состав «Наполи» после того, как переговоры Осимхена с «Челси» и «Аль-Ахли» провалились.

Конте делает ставку на старого знакомого по «Интеру» - Ромелу Лукаку. Бельгиец уже забил первый гол в дебютном матче.

Виктор забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Наполи» в прошлом сезоне.