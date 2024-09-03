«Где соперничество, клоун?»: Мартинеса раскритиковали за фото с игроком «Ливерпуля» после 0:3

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил критику от болельщиков клуба после того, как опубликовал фото с полузащитником «Ливерпуля» Алексисом Мак Аллистером на следующий день после унизительного поражения 0:3 на «Олд Траффорд».

Аргентинцы прилетели в расположение сборной, но фанаты остались не довольны тем, что Лисандро выбрал именно игрока «Ливерпуля» в качестве партнера для фото.

Вот некоторые из комментариев фанов:

TenHagsReds: «Сфотографируйся с другим игроком, чувак😭😭»

UTDKillo: «Приятель, в воскресенье нас разгромил «Ливерпуль». Думай получше, когда выкладывать фото с игроком «Ливерпуля». Сейчас не время, Лича».

UTDGeezer: «Он так много говорит о страсти и соперничестве, но не понимает основ. Эта фотография сейчас просто неправильная».

Deeway: «Где соперничество, клоун?»