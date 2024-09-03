«Твоя жизнь – тратить время, делая видео обо мне 🔥😂»: Гарначо сцепился с хейтером в комментариях
Пользователь с ником sulkfenomeno выложил двухминутную нарезку фэйлов Алехандро Гарначо в матчах за «МЮ» в первых трех играх сезона. На первых секундах видео появляется надпись:
«Алехандро Гарначо – следующая звезда «Хетафе»?
У автора видео лишь 1880 подписчиков, Гарначо он не отмечал, но аргентинец все равно увидел видео и пришел в комментарии:
«Твоя жизнь – тратить время, делая видео обо мне 🔥😂», - написал он и почти сразу удалил.
Ответ автора видео: «Ох, сейчас заплачу. Этот парень вбивал свое имя в поиск и увидел целый сборник своих дерьмовых выступлений. Говори на поле, неуверенный бездельник».
У Гарначо в этом сезоне пока лишь один ассист в трех матчах АПЛ. И гол в ворота «Сити» в Суперкубке Англии.