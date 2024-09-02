Рафинья признал трудности адаптации в «Барселоне». Игрок ставит для себя максимальные командные цели

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас сделал хет-трик в ворота «Вальядолида» и порассуждал на тему того, какие цели могут стоять перед клубом.

«Если ты в «Барселоне» и твоя цель не выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании, то ты не в том клубе», − сказал Рафинья в интервью RAC 1.

По словам бразильца, он хоть и перешел из «Лидса» три года назад, но до сих пор адаптируется к новой для себя реальности.

«Для меня и моей семьи первые шесть месяцев были сложными. После чемпионата мира мне стало легче, и я смог хорошо закончить сезон. Я стал спокойнее, но вначале мне было довольно сложно адаптироваться к клубу».

На сегодня Рафинья Диас − лучший бомбардир каталонского клуба. В том числе благодаря его прекрасной форме, «Барселона» выиграла все четыре матча из четырех.