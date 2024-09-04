4 победы «Барсы» на старте = «Реал» без титула в Ла Лиге. Правилу почти 50 лет

Сработает на этот раз?

Классный старт «Барселоны»: три победы в один мяч и разгром «Вальядолида» – им забили сразу семь. Четыре победы из четырех.

Правило гласит: с сезона-1972/73 такой старт ведет к чемпионству. Чуть реже – к титулу «Атлетико». Но не «Реала».

Всего таких сезонов – 11

Статистику опубликовал аккаунт MisterChip в X. Для начала приводится сезон-1972/73. Там чемпионства не случилось – на пару очков «Барселону» обогнал «Атлетико». «Реал» остался четвертым.

Дальше – 1985-й и десять очков отрыва (по двухочковой системе при победе). Именно тогда из рассматриваемых одиннадцати сезонов «Реал» занимал самое низкое итоговое место – пятое.

В 1990-х правило подтвердилось дважды, а дальше был сезон-2009/10, когда «Реалу» и 96 очков не хватило для чемпионства ­– «Барселона» набрала 99, выиграв 31 матч из 38.

Оставшиеся приведенные сезоны в статистике случились в 2010-х – их было шесть. В 2014-м чемпионом стал «Атлетико», в 2016-м был самый мизерный отрыв – всего одно очко от «Реала». Через три года – самый большой от него же (плюс 19).

Стоит упомянуть и сезон-2020/21, где «Барселона» формально победила в четырех стартовых турах – чемпионом, кстати, опять стал не «Реал», а «Атлетико». Но засчитывать этот сезон некорректно: из-за ЛЧ игры переносили, и «Барса» стартовала в Ла Лиге с третьего и четвертого туров, при этом второй был сыгран после 17-го, а первый – вообще после 24-го.

Фактически же тогда в первых четырех играх сезона Ла Лиги «Барселона» победила дважды, сыграла вничью и проиграла.

Итак, с сезона-1972/73 по 2018/19 примеров с четырьмя победами «Барселоны» было 11: «Барса» стала чемпионом девять раз, «Атлетико» – два. «Реал» – ни разу, да и второе место при этом он занимал только четырежды.

Последнему сезону с титулом «Реала» и четырьмя победами «Барсы» на старте больше 60 лет

Это был сезон-1960/61.

«Барселона» выиграла четыре стартовых матча с разницей 9:1, да и вообще в первых девяти турах добилась семи побед. А в следующих восьми выиграла всего однажды, заодно отлетев 3:5 от «Реала».

Финиш тоже не удался – 12 пропущенных в последних четырех играх, четвертое итоговое место.

Но даже если бы не было таких неудачных серий, титул все равно бы отправился в Мадрид. «Реал» провел грандиозный сезон, потеряв очки только в шести матчах из 30 и набив страшные 89 голов, 49 из которых – на счету Ференца Пушкаша и Альфредо Ди Стефано.

Зато «Барса» опрокинула «Реал» в том же сезоне Кубка чемпионов – выбила его уже в 1/8 и дошла до финала.

Идеальный старт «Барсы»: 7:0 с «Вальядолидом» и +7 от «Реала»

Фото: Gettyimages /David Ramos / Staff, Central Press / Stringer, Alex Caparros / Stringer