🎥 Жуть из Германии. Игрока «Нюрнберга» избили за фото в футболке «Баварии»

Никлас Зоммер, футболист «Нюрнберга» U23, гораздо успешнее вне футбольного поля. Защитник – популярный в Германии инфлюенсер. Вместе с Давидом Алабой Никлас создал команду для участия в немецкой медиалиге Тони Крооса .

На днях Зоммер одной публикацией уничтожил свою репутацию для фанатов «Нюрнберга»: он выложил фото в футболке «Баварии».

Через пару часов футболист удалил пост и извинился, но это не помогло. Между «Баварией» и «Нюрнбергом» теплых чувств нет, их матчи – дерби. Сейчас между командами с севера и юга Баварии существует огромный разрыв, но в прошлом столетии расстановка сил была иной. «Нюрнберг» наносил мюнхенцам болезненные поражения, да и сейчас северяне не прочь уколоть Рекордмайстера при встрече на футбольном поле.

Фанаты «Нюрнберга» точно помнят о противостоянии клубов, а потому не могли простить Зоммеру фото в футболке злейшего соперника. На матче с «Магдебургом» ультрас адресовали Никласу оскорбительные баннеры: «Убирайся, баварская свинья», «Гордость за клуб, а не хипстерское позерство» и «Никлас, ты такой же говнюк, как и «Бавария».

К сожалению, фанаты не остановились на растяжках с оскорблениями: на Никласа напали и избили на пороге его дома.

Зоммер показал, как выглядит после нападения, и поблагодарил за слова поддержки.

«Нюрнберг» выпустил заявлении с осуждением нападавших:

«Люди, напавшие на Никласа ночью на пороге его дома, перешли все границы. Этот поступок, по всей видимости, является реакцией на то, что тремя днями ранее игрок появился в футболке «Баварии» в социальных сетях. Фото было удалено вскоре после публикации, также игрок публично извинился. Клуб никогда не допустит физического нападения на игроков».

Зоммер – воспитанник «Нюрнберга». Вряд ли он не знал о ненависти между баварскими клубами. Но ничто не может оправдать такую жестокость болельщиков.

Пожелаем Никласу скорее поправиться!