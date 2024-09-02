«Он незаменим». Мбаппе и Винисиус собрали все внимание, но Анчелотти выделяет другого игрока

Мадридский «Реал» разобрался с «Бетисом» (2:0). Все внимание на Мбаппе и Винисиусе, но после матча Карло Анчелотти призывает восхищаться другим игроком:

«Тчуамени – фантастический оборонительный полузащитник. В обороне он незаменим, он очень помогает нашей защите».

Трудно не согласиться: Тчуамени покрывал большое пространство и помогал контролировать центр поля. Вот цифры, подтверждающие слова итальянца:

• 90 минут;

• 93% точности передач;

• 66/71 точный пас;

• 1 созданный опасный момент;

• 12 передач в финальную треть;

• 3/3 точных дальних передач;

• 3/4 выигранных отборов;

• 2 заблокированных удара;

• 4 перехвата;

• 8 подборов;

• 10/11 выигранных дуэлей.