«Он незаменим». Мбаппе и Винисиус собрали все внимание, но Анчелотти выделяет другого игрока
Мадридский «Реал» разобрался с «Бетисом» (2:0). Все внимание на Мбаппе и Винисиусе, но после матча Карло Анчелотти призывает восхищаться другим игроком:
«Тчуамени – фантастический оборонительный полузащитник. В обороне он незаменим, он очень помогает нашей защите».
Трудно не согласиться: Тчуамени покрывал большое пространство и помогал контролировать центр поля. Вот цифры, подтверждающие слова итальянца:
• 90 минут;
• 93% точности передач;
• 66/71 точный пас;
• 1 созданный опасный момент;
• 12 передач в финальную треть;
• 3/3 точных дальних передач;
• 3/4 выигранных отборов;
• 2 заблокированных удара;
• 4 перехвата;
• 8 подборов;
• 10/11 выигранных дуэлей.