Герои 7-го тура РПЛ: дерзкий новичок, старые знакомые из ЦСКА и «Ростова»

В том числе игрок за 4,5.

Сборная 7-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Богдан Москвичев, вратарь, «Оренбург» (6,38%) – 8 очков

Продлил безголевую серию Константина Тюкавина, когда взял от него пенальти. Всего пропустил два гола, но стал одним из героев матча. Ведь «Оренбург» зацепил ничью с «Динамо». Брать ли Богдана дальше? Скорее нет. Разве что вам некуда тратить замены. Цена 4,5 соблазнительна, но вскоре должен вернуться основной Николай Сысуев.

Мойзес, защитник, ЦСКА (5,16%) – 12 очков

Постепенно привыкаем, что в сборной должен быть защитник ЦСКА. Теперь Мойзес вместо Игоря Дивеева, забивал второй тур подряд. Покупка его будет крайне экстравагантной: голевая серия вполне может кончиться, а у ЦСКА в следующем туре «Зенит».

Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с полезными наблюдениями и советами

Роналдо, полузащитник, «Ростов» (31,03%) – 8 очков

Перед туром популярность Роналдо, забивавшего два матча подряд, выросла вдвое. И игрок не разочаровал: гол «Факелу». У «Ростова» неплохой календарь, но через тур. Впереди тяжелый выезд в «Краснодар», под него Роналдо можно оставить в основе, если он у вас уже есть, однако вряд ли стоит покупать. Но под домашнюю серию с «Динамо» Махачкала и «Акроном» держим забивного бразильца в уме.

Абакар Гаджиев, полузащитник, «Динамо» Махачкала (0,29%) – 14 очков

Второй матч в основе и сразу гол! Возможно, тренеры теперь сильнее в него поверят. А нам пока лучше воздержаться. У Абакара нет твердого места в основе, а впереди матчи со «Спартаком» (д), Ростовом (г) и «Динамо» (д). Календарь непростой.

Лусиано Гонду, нападающий, «Зенит» (1,19%) – 11 очков

Бывалые фэнтезисты, эксперты и болельщики ждали типичный дебют новичка, которому нужно обтереться, с выходом на замену на 80-й минуте. Гонду появился в основе и сразу сделал дубль! Лусиано в порядке, а за паузу на сборные должен окончательно освоиться. Главная проблема – впереди выездной матч с ЦСКА. Пожалуй, брать под него Гонду будет риском.

Дедлайн 7-го тура – 13 сентября (пятница) в 20:15 мск, после паузы на сборные . Тур откроет матч «Рубин» – «Крылья Советов».