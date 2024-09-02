Мбаппе вернулся: дубль «Бетису»! С гениальной пяткой Вальверде

Ну наконец-то.

2:0 – «Реал» справился с крепким «Бетисом», оба гола оформил Килиан Мбаппе.

Ну что, теперь-то голы посыпятся один за другим?

Голы Мбаппе: шикарная пятка Вальверде и пенальти

«Мадрид» тяжело стартовал: не мог вскрыть организованный «Бетис», почти не создавал опасных моментов. 13 ударов в первом тайме, но почти все неопасные. Половину из них нанес Мбаппе – очень хотел первый гол в Ла Лиге.

Но прорвало только на 67-й минуте. Спонсор – Федерико Вальверде: выдумал просто гениальный пас пяткой перед штрафной и вывел Мбаппе один на один с вратарем.

Килиану оставалось просто покатить мяч. Он справился.

Через несколько минут «Реал» заработал пенальти: Винисиус влетел в штрафную, потом и во вратаря Силву – фол.

Судья Хавьер Рохас смотрел ВАР: все чисто, офсайда у Жуниора тоже не нет. Мбаппе пошел к точке и спокойно реализовал.

2:0!

Почти сразу Килиана заменили на Луку Модрича. «Бернабеу» провожал аплодисментами – очень важные голы после трех туров голевой засухи.

Тем временем «Реал» почти год не проигрывает в Ла Лиге – 36 матчей. Команда Анчелотти продлевает рекордную серию.

«Для кого-то три игры без голов – мало, но не для меня». Мбаппе счастлив

Килиан заряжен:

«Чудесный момент. Я надеялся забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но важнее всего победа. После игры с «Лас-Пальмасом» было важно выиграть. Было тяжело, но мы – «Реал Мадрид».

Вальверде сделал такую передачу в касание, что даже не могу описать произошедшее. Я откликнулся, я почувствовал, что мяч придет, и забил. Нам нужно побеждать сильные команды ради уверенности в себе. Нам нужно становиться увереннее, более цельной командой. И побеждать, потому что соперники побеждают.

Я чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, я чувствовал это и когда не забивал. Для кого-то три игры – это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы.

Быть здесь – мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации».

Что в Ла Лиге? Отрыв «Барсы» – четыре очка

«Барса» потихоньку отрывается в Ла Лиге. Сейчас – четыре очка.

Просто факт: за последние 11 сезонов, если «Барса» выигрывала первые четыре матча в лиге, почти всегда брала титул. Исключения: сезон-1972/73 и 2013/14 – тогда титул забирал «Атлетико». Сможет ли «Реал» с Мбаппе переломить традицию?

После перерыва на сборные у «Мадрида» непростой выезд к «Сосьедаду», а у «Барсы» – каталонское дерби с «Жироной». Потом старт новой ЛЧ – график усложнится.

Первое класико – 27 октября.

Фото: East News /Thomas COEX / AFP