🤦‍♂️ Состояние «Манчестер Юнайтед» в одном фото

«Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд». Но фанатам не привыкать, в отличии от Джима Рэтклиффа.

Домашний разгром от «Ливерпуля» - это слишком больно. Особенно, когда «скаузеры» только-только сменили тренера, а вы решили сохранить того, который не сумел дать результат.

Лучшая оценка игры «красных дьяволов» - лицо их нового владельца (-со).

Фанаты уходили с трибун еще до 70-й минуты.

Один из самых затратных игроков «МЮ» Каземиро провалил первый тайм и отправился на скамейку после перерыва. Портал Sofascore оценил его игру в 5,8 балла.

Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля», выигрывшим дебютный выезд на «Олд Траффорд» за 88 лет.

Кто виноват?