🥴 Боули - гений. Летом купил травмированного юниора за €22,5 млн. И вот он сломался снова - теперь надолго 😖
«Челси» любит трансферы - мы это знаем. Но еще больше лондонцы любят неудачные трансферы. И похоже, что их стало на один больше.
Летом синие потратили на 18-летнего Омари Келлимена €22,5 млн.
В резюме у парня два матча в АПЛ за «Астон Виллу». Или - 17 минут.
Келлимен перешел в клуб всего месяц назад, но даже не сумел добраться до предсезонной подготовки. Почему? У него была травма. Да, еще в «Астон Вилле».
Вместо тура по США юношу оставили долечиваться. Сегодня он написал в соцсетях, что получил еще одну травму. Судя по слову «длинную» и черно-белому фону, Омари выбыл надолго.
Келлимен травмировал подколенное сухожилие.