«Сделай это со мной». Ван Дейк заступился за Собослаи, почесал Фернандеша и разыграл Онана

Настоящий капитан.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провел хороший матч против «Манчестер Юнайтед», а его команда разгромила соперника на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. Фанатам «мерсисайдцев» запомнятся как минимум три момента с участием капитана.

В начале матча «Ливерпуль» подавал угловой, на который пришел Ван Дейк. Он оказывал давление на Андре Онана, который в какой-то момент оттолкнул защитника локтем. Нидерландец на секунду схватился за живот, но потом улыбнулся вратарю.

В первом тайме Лисандро Мартинес жестко сыграл против Доминика Собослаи. Ван Дейк рванул в сторону коллеги по амплуа со словами «Подойди и сделай то же самое со мной». Вряд ли бы аргентинец ввязался в борьбу с нидерландцем из-за разных весовых категорий.

Во втором тайме Вирджил жестко сыграл против Бруну Фернандеша, мог получить желтую карточку, а вместо того, чтобы извиниться перед соперником, почесал ему за ухом. Можно ли это считать за попытку получить прощение?

Что касается самого футбола, то ресурс SofaScore поставил капитану «Ливерпуля» оценку 7,5. Он выиграл все воздушные дуэли, отдал 96% точных передач, 11 раз вынес мяч, совершил два перехвата и два отбора. Кроме этого успел отдать один ключевой пас.