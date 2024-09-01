Классический гол «Барсы» от Бускетса, Альбы и Суареса в МЛС. Стабильно побеждают без Месси

Даже без Лионеля Месси «Интер Майами» забивает классические голы «Барселоны» – ведь к команде еще три экс-игрока каталонцев.

Серджи Бускетс развернул атаку забросом на Жорди Альбу, тот в касание прострелил на Луиса Суареса – такое мы видели десятки раз.

«Интер Майами» обыграл «Чикаго Файр» (4:1), это четвертая победа подряд. «Майами» возглавляет турнирную таблицу с отрывом +8 очков от второго места. Месси продолжает восстановление после травмы, полученной в финале Копа Америка в июле.