«Я открыл для себя новую позицию: судья», – написал Эдуардо Камавинга в соцсетях, прикрепив фотографию с последней тренировки «Реала».

Немного контекста: с первого сезона в «Мадриде» француз периодически выходил левым защитником, хотя родное амплуа – опорник. Карло Анчелотти также использовал Камавинга в центре защиты. Игрок заявлял, что ему не нравится играть в защите, но будет выполнять все тактические указания тренера.

Камавинга продолжает восстанавливаться после травмы. Он посещает тренировки команды, не принимая участия в командных упражнениях. Ожидается, что 21-летний арбитр вернется в состав через несколько недель.