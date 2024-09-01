«Так мыслит преступник». Пакета после радуги на разминке попал мячом в охраннике и сделал вид, что это не он

В субботу Лукас Пакета показал, что значит быть настоящим бразильцем. На разминке перед игрой с «Ман Сити» полузащитник «Вест Хэма» сделал радугу через сотрудника стадиона. А когда мяч попал в другого мужчину, Пакета сделал вид, что это был не он.

В комментариях не могли не пошутить про обвинения в адрес Пакета, связанные со ставками на свои матчи:

• «Сколько букмекеры заплатили тебе за это?»

• «Сразу сделал вид, что это не он попал в охранника. Так быстро мыслит только преступник».

Против «Сити» повторить такое не получилось – «Вест Хэм» проиграл 1:3. У Пакета один гол в трех турах этого сезона АПЛ.