«Даже ChatGPT приложил бы больше усилий». Фанаты не оценили ленивое прощание Санчо с «МЮ»

Джейдон Санчо поехал в «Челси» на правах аренды (но с обязательным выкупом) из «Манчестер Юнайтед» на сезон-2024/25.

После перехода англичанин попрощался с «МЮ»: «Спасибо всем болельщикам, персоналу и товарищам по команде. Желаю всем всего наилучшего в будущем».

Фанаты не оценили такое ленивое прощание игрока, за которого клуб платил 85 млн евро.

• «Хотя бы точно знаем, что он написал это сам, потому что «даже ChatGPT приложил бы больше усилий».

• «Я думал, он просто переключит свои социальные сети на „Челси» и продолжит свой день».

• «Фальшивая благодарность».

• «Один из худших игроков, когда-либо носивших эту футболку. Позорный игрок».

• «Полусерьезный пост, как и его выступления. Пока парень✌️».

• «Сделай все возможное, чтобы мы получили обратно больше денег, которые потратили на тебя впустую. Спасибо».

• «Спасибо за ничего, приятель».

• «Видно, что ему наплевать».

• «В этот твит вложил больше усилий, чем во все моменты на поле».