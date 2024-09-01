«Даже ChatGPT приложил бы больше усилий». Фанаты не оценили ленивое прощание Санчо с «МЮ»
Джейдон Санчо поехал в «Челси» на правах аренды (но с обязательным выкупом) из «Манчестер Юнайтед» на сезон-2024/25.
После перехода англичанин попрощался с «МЮ»: «Спасибо всем болельщикам, персоналу и товарищам по команде. Желаю всем всего наилучшего в будущем».
Фанаты не оценили такое ленивое прощание игрока, за которого клуб платил 85 млн евро.
• «Хотя бы точно знаем, что он написал это сам, потому что «даже ChatGPT приложил бы больше усилий».
• «Я думал, он просто переключит свои социальные сети на „Челси» и продолжит свой день».
• «Фальшивая благодарность».
• «Один из худших игроков, когда-либо носивших эту футболку. Позорный игрок».
• «Полусерьезный пост, как и его выступления. Пока парень✌️».
• «Сделай все возможное, чтобы мы получили обратно больше денег, которые потратили на тебя впустую. Спасибо».
• «Спасибо за ничего, приятель».
• «Видно, что ему наплевать».
• «В этот твит вложил больше усилий, чем во все моменты на поле».