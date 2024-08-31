Для тебя, Марк. «Барселона» разгромила «Вальядолид» и посвятила победу Берналю

В четвертом туре Ла Лиги «Барселона» дома разгромила «Вальядолид» − 7:0. Хет-трик сделал Рафинья, также голы забивали Левандовски, Кунде, Ольмо и Ферран Торрес.

Перед началом матча игроки «Барселоны» вышли на поле в футболках с надписью Estem amb tu, Marc − «Мы с тобой, Марк». Таким образом они поддержали молодого футболиста Марка Берналя, который успел дебютировать за «блауграну» и получить разрыв крестообразной связки колена. На трибунах матч вместе с ним смотрел Тиаго Алькантара.

После разгрома Марк Берналь спустился на поле и оказался в объятиях практически каждого игрока «Барселоны». Эту победу над «Вальядолидом» они посвятили ему.

Опорнику Марку Берналю всего 17 лет и с семилетнего возраста он воспитывался в Ла Масии. При Ханси Флике испанец выходил в старте во всех трех матчах Ла Лиги, пока не получил ужасную травму.