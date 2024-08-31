«Спартак» победил в меньшинстве и не пропустил. Зобнина удалили прямо перед его заменой

Не надломились.

«Спартак» обыграл «Рубин», но без драмы не обошлось. Добывать победу пришлось в меньшинстве, ведь во втором тайме удалили капитана Романа Зобнина: он получил две желтых карточки.

Прямо перед перерывом Зобнин получил первую желтую: за то, что в борьбе за верховой мяч ударил локтем Николу Чумича.

Второе предупреждение капитан «Спартака» получил на 62-й минуте: Литвинов ошибся с передачей – и Роман схватил все того же Чумича за футболку в центре поля. Карасев посчитал, что это срыв атаки.

Ирония момента в том, что прямо в это время на бровке стояли три игрока, готовых выйти на замену: Хлусевич, Маркиньос и Мартинс. Последний, судя по всему, как раз вместо Зобнина. То есть Романа должны были заменить буквально в следующей паузе – вероятно, как раз из-за первого предупреждения. Мартинс на поле тогда не вышел.

«Спартак» все равно забил и победил в меньшинстве И тут решение судьи было уже в пользу красно-белых: Рожков заблокировал удар в штрафной, но мяч от бедра срикошетил в руку. Карасев после просмотра момента поставил пенальти – а Барко реализовал.

«Ноль вопросов к ВАР Турбину. Это пенальти по нынешним трактовкам. Рука делает тело неестественно больше. Такая формулировка под такие руки. Рикошет ничего не отменяет», – объяснил Анатолий Синяев с канала «Але, рэф».

Несмотря на все проблемы, «Спартак» победил – и снова не пропустил. Клуб сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд – их лучшая сухая серия с 1998 года, когда было семь сухих матчей подряд. Всего у красно-белых один пропущенный мяч за восемь игр: с пенальти в Кубке москвичей пробило «Динамо» Мх.

Победа подкинула «Спартак на промежуточное третье место в таблице, но «Динамо» в этом туре еще сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» – с «Краснодаром».

Мощный старт Деяна Станковича!

Фото: РИА Новости /Александр Вильф