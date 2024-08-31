«Спартак» победил в меньшинстве и не пропустил. Зобнина удалили прямо перед его заменой
Не надломились.
«Спартак» обыграл «Рубин», но без драмы не обошлось. Добывать победу пришлось в меньшинстве, ведь во втором тайме удалили капитана Романа Зобнина: он получил две желтых карточки.
Прямо перед перерывом Зобнин получил первую желтую: за то, что в борьбе за верховой мяч ударил локтем Николу Чумича.
Второе предупреждение капитан «Спартака» получил на 62-й минуте: Литвинов ошибся с передачей – и Роман схватил все того же Чумича за футболку в центре поля. Карасев посчитал, что это срыв атаки.
Ирония момента в том, что прямо в это время на бровке стояли три игрока, готовых выйти на замену: Хлусевич, Маркиньос и Мартинс. Последний, судя по всему, как раз вместо Зобнина. То есть Романа должны были заменить буквально в следующей паузе – вероятно, как раз из-за первого предупреждения. Мартинс на поле тогда не вышел.
«Спартак» все равно забил и победил в меньшинстве И тут решение судьи было уже в пользу красно-белых: Рожков заблокировал удар в штрафной, но мяч от бедра срикошетил в руку. Карасев после просмотра момента поставил пенальти – а Барко реализовал.
«Ноль вопросов к ВАР Турбину. Это пенальти по нынешним трактовкам. Рука делает тело неестественно больше. Такая формулировка под такие руки. Рикошет ничего не отменяет», – объяснил Анатолий Синяев с канала «Але, рэф».
Несмотря на все проблемы, «Спартак» победил – и снова не пропустил. Клуб сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд – их лучшая сухая серия с 1998 года, когда было семь сухих матчей подряд. Всего у красно-белых один пропущенный мяч за восемь игр: с пенальти в Кубке москвичей пробило «Динамо» Мх.
Победа подкинула «Спартак на промежуточное третье место в таблице, но «Динамо» в этом туре еще сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» – с «Краснодаром».
Мощный старт Деяна Станковича!
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Например, эпизод где Зобнин получил первую жёлтую, трижды был им проигнорирован, в случаях, когда Рубин совершал аналогичные нарушения.
А уж сколько жёлтых Карасёв не дал в ситуациях, когда он выписал Зобнину вторую - тут вообще сложно посчитать - если бы он их давал также просто как и в сторону Спартака, то к концу первого тайма, за Рубин играли бы 2-3 человека.
Но Карась им за грубую игру показал всего 2 жёлтые.
Спартаку 4.
Сравнить количество нарушений...
Свисток Карася молчит...
Не зря в той же ЛЧ люди давно научились прыгать на такие мячи с руками за спиной, а не в растопырку.
Карасев сначала упускает нити игры, не дает карточек, потом начинает их раздавать за аналогичные фолы. Снова очень слабый уровень судейства с его стороны, последовательности в решениях нет.
Зобнин пока смотрится на этой позиции слабее Пруцева и Мартинса.
Но, заметил вот что, все упираются со Спартаком, а Химки и НН пешкодралом ходили? Почему? ГВК и Газпром всё купил? Вопросы, вопросы.