🔥 Осимхен больше не нужен «Наполи» - его ждет сезон без футбола. А за кого фанаты?

«Наполи» не сумел продать Виктора Осимхена, но все же смог от него избавиться. Отчислением из команды...

Неаполитанцы решились на радикальный шаг, исключив нигерийца из заявки на Серию А. Судя по всему, до зимы Осимхен будет на каникулах.

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Мнение сторон понятно, а что же думают главные жертвы этой ситуации? Простые фанаты «Наполи».

💭 «Жадность не позволяют ему двигаться дальше. Он этого заслуживает».

💭 «Как быстро мы забудем Осимхена».

💭 «Клуб Микки Мауса с владельцем клоуном».

💭 «Нет, не пытайтесь свалить вину на клуб. Это все Осимхен. Он отверг все варианты. «Наполи» не должен отдавать его бесплатно».

💭 «Он этого заслуживает. Это то, что вы получаете за плохое отношение к команде, которая вас создала».

💭 «У Конте всегда так: Диего Коста, Икарди, Осимхен...»