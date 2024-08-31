Салах мечтает войти в топ-2 любимых игроков фанатов «Ливерпуля». Выше себя Мо поставил лишь одного игрока

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал гостем американского шоу Men in Blazers . Ведущий спросил египтянина о том, каким бы он хотел запомниться болельщикам «Ливерпуля». Оказалось, что игрок высоко оценивает свой вклад в клубную историю и замахивается на двойку лучших.

Журналист : «Ты выиграл все, что только можно выиграть. С тех пор, как стал игроком «Ливерпуля», у тебя победа в АПЛ, Лиге чемпионов, куча индивидуальных рекордов. Играть ради болельщиков «Ливерпуля» − это замечательно, а для них − говорить, что они видели как Мо Салах выступал за клуб. Когда будешь вспоминать о своем пребывании в команде, что бы ты хотел, чтобы фанаты «Ливерпуля» говорили о твоей игре?

Салах : «Хочу, чтобы они всегда помнили, что я отдаю клубу все силы. Потому что это очень важно для меня. Люди должны помнить, что ты действительно отдаешь все для клуба. И еще хотелось бы, чтобы они говорили, что я один из лучших игроков, которые играли за «Ливерпуль». Не могу сказать, что лучший, потому что это их решение. Но, по крайней мере, я говорю, что один из лучших, а они могут сказать, что один из двух лучших − это было бы хорошо».

Журналист : «Как говорят в Америке, двойка лучших. Но это не номер два, Мо».

Салах : «Между мной и Стиви Джи все в порядке».

По общему количеству забитых голов Мохамед Салах довольно давно обошел Стивена Джеррарда − 213 против 186. При этом египтянин отыграл в два раза меньше матчей, но выступает на более атакующей позиции. Больше Салаха в истории «Ливерпуля» забили только двое − Роджер Хант и Иан Раш.

А вы как считаете, может ли Мо Салах претендовать на тройку лучших игроков в истории «Ливерпуля»? Пишите в комментариях.