Видича и Фердинанда беспокоил один новичок «МЮ». Футболисты даже ходили из-за него к Фергюсону

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра был гостем подкаста The Overlap, во время которого довольно откровенно поговорил о карьере. При помощи Гари Невилла, Уэйна Руни, Роя Кина и Иана Райта француз рассказал много интересного и ничего не приукрашивал.

В одном из блоков Эвра вспомнил, как команда отреагировала на появление Давида де Хеа. Испанец перебрался в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году за 18,9 млн фунтов, когда ему было всего 20 лет.

Фергюсон лично летал посмотреть за игрой испанца, пропустил Кубок Лиги и убедился, что вратарь будет отличной заменой Эдвину ван дер Сару. Но Давид с трудом адаптировался к английскому футболу и постоянно становился мишенью для соперников.

По словам Эвра, центральные защитники «Юнайтед» Фердинанд и Видич высказывали Фергюсону свои опасения по поводу недостатка общения у Де Хеа по сравнению с молодым Андерсом Линдегором.

«Для меня лидером и капитаном нашей обороны был Эдвин ван дер Сар, − сказал Эвра. − Когда пришел Давид де Хеа, возникла проблема. Помню, что он не разговаривал, а Видич и Рио такие: «Ладно, Андерс [Линдегор] громче. Значит, он должен играть».

«Мы сыграли одну игру с Андерсом, другую − с Де Хеа. И мы говорили боссу: «Вам нужно выбрать одного, потому что это делает оборону хрупкой».

Испанец совершал ошибки, но Фергюсон верил в него, что стало оправданным. Давид Де Хеа четыре раза признавали лучшим игроком года и он стал рекордсменом «МЮ» по числу «сухих» матчей − 190.

Эвра добавил: «Помню, была игра, в которой Де Хеа играл очень плохо. И он [сэр Алекс] сказал ему: «Знаешь что, ты действительно дерьмо. Но ты должен играть в каждом матче, ты должен стать первым номером. Потому что я верю в тебя. Я доверяю тебе».

«И тогда Давид де Хеа заиграл. Но Андерс сказал мне, что именно он должен быть номером один. А за одну тренировку до той игры он получил травму. Поэтому у босса не было другого выбора, кроме как выбрать Де Хеа».

Давид Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» прошлым летом и провел год без команды. В августе он подписал контракт с «Фиорентиной».