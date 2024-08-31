Много звезд остались без клуба. Здесь Хуммельс, Депай, Бен Йеддер

Последние дни летнего трансферного окна всегда насыщены событиями. Однако многие звезды так и не нашли новый клуб.

Вот список самых известных имен.

Серхио Рамос, 38 лет

Испанец был в шаге от переезда в МЛС. Бывшая звезда «Реала», «ПСЖ» и «Севильи», по слухам, выбрал Саудовскую Аравию. Возможный клуб «Аль-Ороба».у

Матс Хуммельс, 35 лет

Недавний финалист Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» все еще в поисках. Несколько ведущих итальянских клубов интересуются Хуммельсом, а фаворитом на его подписание считается «Рома».

Мемфис Депай, 30 лет

Голландец уехал из мадридского «Атлетико» этим летом. Возможно, саудовцы еще рассмотрят кандидатуру Мемфиса.

Адриен Рабьо, 29 лет

Француз провел более 150 матчей за «Ювентус». После ухода Тони Крооса его предлагали «Реалу», но переговоры ни к чему серьезному не привели. Теперь центральный полузащитник думает о возвращении во Францию.

Кейлор Навас, 37 лет

Коста-риканский голкипер покинул «Ноттингем Форест» и мог перейти в «Монцу» из Серии А. Но итальянцы поставили подписание на паузу – и вот уже сентябрь. Навас подумывает о завершении карьеры.

Антони Марсьяль, 28 лет

Помните, «МЮ» включал в его контракт пункт о победе в «Золотом мяче»? Сейчас француза никто не хочет, он договаривается с «Комо».

Виссам Бен Йеддер, 34 года

Удивительно, но стабильный поставщик минимум 15 голов за сезон все еще бещ клуба. По данным французских СМИ, на Виссама претендуют местные клубы, а также итальянские и саудовские.

Рик Карсдорп, 29 лет

«Рома» устала от длительных травм голландского защитника и не продлила с ним контракт. Вингбэк точно не будет лишним ни в одной команде, но Рик и его агент намерены продолжить карьеру в Эредивизи.

Марио Эрмосо, 29 лет

Центральный защитник провел почти 200 матчей за мадридский «Атлетико», но сейчас без клуба. Все лето его хотел «Манчестер Юнайтед», но на «Олд Траффорд» поехали Маттейс Де Лигт и Лени Йоро. Эрмосо – универсальный игрок, который может играть как в центре, так и на фланге. А еще у него 10 голов за период в «Атлетико».

Андре Гомеш, 31 год

Карьера португальца пошла под откос после серьезной травмы в 2019 году. Полузащитник возобновил карьеру в «Лилле», вернулся в «Эвертон» и в прошлом сезоне забил два мяча.

Вот еще громкие имена без контракта: Юсуф Языджи, Жоэль Матип, Икер Муниаин, Мариано, Хуан Мата, Виллиан, Миралем Пьянич.