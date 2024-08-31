Стерлинг повторил болельщика из мема: Рахим поиграл уже в четырех топ-клубах АПЛ

Помните мем с болельщиком из серии игр FIFA/EA Sports Fc, который болеет за все четыре топ-клуба АПЛ?

Вчера перед закрытием трансферного окна «Челси» отдал Рахима Стерлинга в аренду в «Арсенал». Рахим практически повторил мем:

Стерлинг начинал свою карьеру в «Ливерпуле», где стал одним из самых перспективных английских игроков. Но после трех полноценных сезонов в АПЛ с командой Рахим решил уйти в «Манчестер Сити», где провел семь сезонов, выиграв все, кроме Лиги чемпионов.

Затем был «Челси», где Стерлинг отыграл два сезона. Этим летом он внезапно стал не нужен команде, которая снова проводила огромную закупку и распродажу.

Новый пункт назначения Рахима - «Арсенал». Затем останется только «МЮ». Ну и «Тоттенхэм».