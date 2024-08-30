Неймар не играет в «Аль-Хилале», но получает огромные деньги: посчитали, сколько он уже заработал

Более года назад Неймар подписал контракт с «Аль-Хилалем» и стал самым дорогим игроком в лиге Саудовской Аравии.

Трансфер из ПСЖ обошелся саудовскому клубу примерно в 186 млн фунтов.

Он подписал двухлетний контракт и сразу же стал одним из самых высокооплачиваемых игроков, уступая только Роналду, который зарабатывает около 177 млн фунтов в год.

Говорят, что зарплата Неймара в «Аль-Хиляле» составляет около 2,65 млн в неделю. За все время в клубе он уже заработал 143,1 млн.

Однако из-за травмы передней крестообразной связки, полученной во время матча сборной Бразилии в октябре 2023 года, Неймар смог сыграть за команду лишь пять матчей.

В «Аль-Хилале» также играют Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Александр Митрович. В прошлом сезоне команда стала чемпионом, победив дважды «Аль-Наср» Роналду. А Митрович стал лучшим бомбардиром, забив 28 голов.

Тренер Жорже Жезус надеется, что Неймар вернется на поле в сентябре.