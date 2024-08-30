Неймар не играет в «Аль-Хилале», но получает огромные деньги: посчитали, сколько он уже заработал
Более года назад Неймар подписал контракт с «Аль-Хилалем» и стал самым дорогим игроком в лиге Саудовской Аравии.
Трансфер из ПСЖ обошелся саудовскому клубу примерно в 186 млн фунтов.
Он подписал двухлетний контракт и сразу же стал одним из самых высокооплачиваемых игроков, уступая только Роналду, который зарабатывает около 177 млн фунтов в год.
Говорят, что зарплата Неймара в «Аль-Хиляле» составляет около 2,65 млн в неделю. За все время в клубе он уже заработал 143,1 млн.
Однако из-за травмы передней крестообразной связки, полученной во время матча сборной Бразилии в октябре 2023 года, Неймар смог сыграть за команду лишь пять матчей.
В «Аль-Хилале» также играют Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Александр Митрович. В прошлом сезоне команда стала чемпионом, победив дважды «Аль-Наср» Роналду. А Митрович стал лучшим бомбардиром, забив 28 голов.
Тренер Жорже Жезус надеется, что Неймар вернется на поле в сентябре.
Но весь этот тейк не касается российского футбола, так как там связи и деньги решают больше таланта и трудолюбия зачастую.
Как можно было бы дойти до такого мира, когда один человек за какое то пинание мяча получает такие деньги.
В то время как 90% людей , по крайней мере в России, тупо выживают и думают как чо по акции купить и где успеть что-то ухватить для семьи.
И в то же время, как какие-то мужики в пиджаках забрали в свое распоряжение земли и блага, создали банки , песочницы для игр людей…
Просто вот интересно … в какой момент люди согласились отдать земли, блага и по сути - свою свободу, в руки тиранов и бандитов. В какой момент истории все согласились и решили, что так будет для всех лучше. Поверив в умные слова типа экономики, дефицита, инфляция и тд .