«Пришло время стать серьезным»: Винисиус снова сменил прическу и пошутил над этим с Анчелотти

Винисиус Жуниор этим летом кардинально сменил стрижку, перекрасив несколько дредов в белый цвет.

Но с новой прической игра не пошла. «Реал» выиграл Суперкубок Европы, но тяжело стартовал в Ла Лиге - одна победа и две ничьих. Единственный гол бразильца был забит с пенальти в ворота «Лас-Пальмас».

Теперь Вини снова решил подстричься, отдав предпочтение своему традиционному стилю.

Во время пятничной тренировки «Реала» Карло Анчелотти спросил у бразильца про новую стрижку:

Вини ответил: «Пришло время стать серьезным».