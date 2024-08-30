Сравниваем старт Мбаппе и Роналду в Ла Лиге. Португальца тоже критиковали, но он был гораздо полезнее

2 удара мимо ворот, 1 упущенный голевой момент – это вся помощь Килиана Мбаппе «Реалу» в матче с «Лас-Пальмасом» (1-1). Француз дебютировал за «Мадрид» с гола («Аталанте» в Суперкубке УЕФА), но в Ла Лиге разгон до привычных мощностей затянулся.

Сравним его старт в Примере с Криштиану Роналду – кумиром Килиана и человеком, с которым Мбаппе сравнивают с первых дней в «Мадриде».

Очевидно, за три первых тура португалец принес больше пользы – хотя и его критиковали после дебюта.

Свалить вину на партнеров трудно – Родриго уже забил, Винисиус сделал 1+1, а Килиан молчит. Не помогает даже в созидании: 0 созданных опасных моментов за три игры (у Вини уже 13).