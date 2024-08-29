15 лет дебютному голу Роналду за «Реал». А СМИ и болельщики завалили хейтом – верили в другого игрока

Вдумайтесь: ровно 15 лет назад Криштиану Роналду забил первый мяч за мадридский «Реал». Португальца подписали за рекордные на тот момент 94 млн евро, 85 тысяч зрителей на презентации – Кришу было необходимо снять давление.

И у него получилось.

«Мадрид» побеждает со счетом 3:2, Криштиану забивает второй мяч «Реала» и делает первый шаг к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Звучит здорово, правда? Но в тот день многие остались недовольны новичком. Вот с чем выходила Marca после дебюта Криштиану: «CR9 забил первый официальный мяч за «Мадрид», но это был не его вечер. Он старался изо всех сил, но так и не смог запомниться».

Болельщики тоже не были впечатлены. Для многих Рауль стал игроком матча, ветеран забил первый гол, а затем реализовал еще один пенальти.

Один из комментариев болельщиков под статьей Marca: «Роналду обошелся нам в 94 миллиона, но тот, кто решил матч в субботу, снова был «старым» и «бесполезным» Раулем».

Действительно ли дебют Роналду был так плох, как утверждали испанские СМИ и болельщики? Например, Whoscored оценил Криштиану выше всех игроков «Реала» в той игре (8,8). Рауль получил лишь 8,0.

За год до прихода Роналду Рауль и Икер Касильяс получили «пожизненные контракты»: их соглашения продлевались ежегодно, если они проводили по 30 матчей в сезоне. Главный тренер Мануэль Пеллегрини даже назвал Рауля «титуларисимо» – однозначно основным игроком.

Однако когда атака «Реала» усилилась Роналду и Каримом Бензема, место Рауля в старте оказалось под угрозой. Первый сезон Криштиану на «Бернабеу» стал последним для Рауля: вечный капитан провел всего 13 матчей.

Роналду быстро доказал болельщикам «Реала», кто главная звезда. В сентябре 2009 года португалец провел шесть матчей, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Криштиану завершил дебютный сезон с 33 мячами и 10 ассистами.