И что мне теперь с этим делать? Реакция президента «ПСЖ» на жеребьевку ЛЧ рискует стать мощным мемом

Сегодня действующий чемпион Франции «ПСЖ» узнал восемь соперников по новому формату Лиги чемпионов. Парижане сыграют дома против «Манчестер Сити», «Атлетико», «ПСВ» и «Жироны», а в гостях − «Баварии», «Арсенала», «Зальцбурга» и «Штутгарта».

На бумаге получилась очень ровная по среднему уровню группа команд, в которой сложно предсказать результаты. Когда стало известно, кто сыграет против «ПСЖ», камера выхватила президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. Его реакция на соперников подчеркивает, что легко его команде не будет.

Болельщики оценили мимику катарского бизнесмена:

💭Самое смешное, что я видел за последнее время.

💭У этого видео огромный мем-потенциал.

💭Это буквально «И что мне теперь с этим делать?»

💭Тот момент, когда понял, что не нужно было экономить на чеке УЕФА.

💭Твое лицо, когда слышишь, как мама через всю квартиру кричит твое имя.