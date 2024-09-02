Гвардиола раздал 700 тысяч фунтов персоналу «Ман Сити». Уже не впервые

Какой же Пеп щедрый!

Весь вспомогательный персонал «Ман Сити» уже на старте сезона получил неожиданную премию – по 10 тысяч фунтов. Как стало известно The Times, речь о 60-70 сотрудниках клуба, в число которых входят экпировщики, повара, терапевты, бариста, охранники.

Это бонус от Пепа Гвардиолы.

Так тренер укрепляет единство персонала и команды. В 2023-м раздал до 750 тысяч

600-700 тысяч фунтов от Гвардиолы – это и благодарность сотрудникам за вклад в победы, и способ сплотить коллектив. В прошлом сезоне тренер отмечал, что позитивная атмосфера – ключевой фактор в успехе «Сити»: «Все эти годы мы вместе: игроки, руководство, закулисный персонал».

Пеп уже не в первый раз раздает крупную сумму сотрудникам.

После требла в 2023-м каталонец красиво распорядился бонусом от клуба: передал всю сумму персоналу, включая работников ресепшена, организации питания и службы безопасности. Эти люди тогда и так получили небольшие премии за трофеи, но бонус от Гвардиолы значительно их повысил.

The Telegraph сообщал, что тренер мог получить до 750 тысяч фунтов. Столько же получили и некоторые звезды «Сити».

«Я мог бы задержаться здесь на полчаса, чтобы назвать всех, кому благодарен». Пеп ценит каждого сотрудника

Гвардиола часто подчеркивает роль людей, которые помогают из-за кулис, и не забывает благодарить персонал, получая награды лучшему тренеру.

У Пепа с рядовыми сотрудниками «Сити» сразу сложились теплые отношения. В 2016-м Гвардиола только пришел в клуб и сразу удивил подготовкой: знал не только имена большинства специалистов, но и их прозвища! Тогда же он шокировал работницу ресепшена, заскочив в бар на ее день рождения и попросив всех присутствующих спеть для нее.

После первого титула с «Сити» Пеп собрал всех 82 сотрудников, выступил с благодарственной речью и организовал совместную групповую фотосессию.

«Вы все заслуживаете уважения, – сказал тогда Гвардиола. – Невозможно достичь того, чего мы достигли, без хороших людей, без вас. Вы создаете что-то уникальное с точки зрения раздевалки, духа, дружбы. В этом сезоне я почувствовал что-то удивительное. Уверен, это останется в моем сердце до последнего дня жизни».

Тренер не скупится на похвалу сотрудников. Например, благодарил медицинский штаб за поддержание здоровья Холанда: «Все важны, но я всегда говорил, что самый важный отдел в закулисном персонале – физиотерапевты. Они заботятся о ногах. Эрлинг много боролся в «Дортмунде» с травмами и прибыл сюда с небольшими проблемами после мини-операции.

Он начал работать здесь с физиотерапевтом Марио [Пафунди] и другими парнями, и благодаря им – и, конечно же, его трудовой этике – теперь он может регулярно играть. В прошлом сезоне это было невозможно. Когда футболисты могут играть большую часть времени, нужно благодарить физиотерапевтов. Марио – исключительный специалист».

Тренер по физподготовке Лоренцо Буэнавентура получал от босса еще более восторженную оценку:

«Он мастер, гений, невероятный человек. Мы работаем вместе с первого моего сезона в «Барселоне», и без него я бы не достиг всего того, чего удалось достичь. Не могу представить, что делал бы без его советов, его знаний о командах, нагрузках, смене интенсивности тренировок, восстановлении после травм. Лоренцо – невероятно талантливый специалист. Он очень помог нам поддерживать стабильную форму на протяжении всех этих лет».

А вот речь Гвардиолы из 2021-го, в которой он отметил едва ли не каждого помощника: «Мне невероятно повезло в ходе карьеры – от «Барселоны Б» до нынешних времен. Рядом со мной невероятный персонал. И в «Барсе», и в «Баварии», все помощники – Родольфо [Боррель], Хуанма [Лильо], Карлос [Висенс] и англичане, которых я здесь встретил, очень помогли мне.

Спортивные аналитики, ученые... Я мог бы задержаться на полчаса, чтобы назвать всех, кому невероятно благодарен. Они мне очень нужны. Я также благодарен тем, кто помогал мне в прошлом. Доменек [Торрент] был так важен в наших первых сезонах здесь. После этого он решил строить самостоятельную карьеру и очень хорошо справился в Нью-Йорке. Микель [Артета] был очень важен и теперь он тренирует одну из лучших команд Англии.

Я даю им все, что могу. Они проделали хорошую работу, очень хорошую работу».

Зачем Пеп и «Ман Сити» вернули Гюндогана?

Фото: Gettyimages /Michael Regan, Lars Baron, Nigel Roddis, Justin Setterfield; mancity.com