Назовете 20 топовых продаж «Реала»? Два трансфера из прошлого века!

Мы привыкли, что «Реал» обычно покупает футболистов за большие деньги, но продажи у мадридского клуба тоже есть серьезные. Назовете 20 самых прибыльных трансферов «Реала» на выход?

В качестве подсказок – стоимость на трансфермаркте в евро и год.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!