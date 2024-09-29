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Назовете 20 топовых продаж «Реала»? Два трансфера из прошлого века!

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Мы привыкли, что «Реал» обычно покупает футболистов за большие деньги, но продажи у мадридского клуба тоже есть серьезные. Назовете 20 самых прибыльных трансферов «Реала» на выход?

В качестве подсказок – стоимость на трансфермаркте в евро и год. 

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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