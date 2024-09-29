Назовете 20 топовых продаж «Реала»? Два трансфера из прошлого века!
Мы привыкли, что «Реал» обычно покупает футболистов за большие деньги, но продажи у мадридского клуба тоже есть серьезные. Назовете 20 самых прибыльных трансферов «Реала» на выход?
В качестве подсказок – стоимость на трансфермаркте в евро и год.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Мне кажется причина - отсутствие необходимости зарабатывать на трансферах. Реально важных игроков продавали за дорого (Криштиану, ну и Морату отпустили только за дорого, иначе оставили бы). Остальных отпускали за приемлемые для обоих сторон деньги.
Как правило, отпуская указанных игроков Реал имел им замену. Продажа Озила и Ди Марии изначально казалась ошибкой, однако в реальности таким образом создали тройку Кроос-Модрич-Каземиро, ставшей золотой эпохой.