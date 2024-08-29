😲 Гвардиола выписал бонусы персоналу «Сити» размером в £10 тысяч каждому. Даже баристе!
Пеп Гвардиола снова отличился.
На этот раз наставник «Манчестер Сити» показал себя с наилучшей человеческой стороны.
Times Sport стало известно, что Гвардиола выписал бонус в размере 10 тысяч фунтов стерлингов своим помощникам.
Каждый сотрудник, работавший в создании основной команды, получит денежное вознаграждение, включая шеф-поваров, администраторов и даже баристу.
Фанаты «Сити» нашли повод пошутить.
💭 «Он ждал, пока Канселу уйдет».
💭 «Чтобы отпраздновать уход Канселу?»
💭 «Лысый просто красава».
💭 «Довольно щедрый бонус».
💭 «Со своих денег или дал указание клубу?»
К сожалению, ответа на последний вопрос у нас нет. Но так ли это важно?
Ну да, правильно заметили, у "соседей" бонусные, наверное, только в виде картофеля-фри..фор фри)
60-ти процентной части
если от месячной ЗП
врятли чел в год получает полтан