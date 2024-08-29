😲 Гвардиола выписал бонусы персоналу «Сити» размером в £10 тысяч каждому. Даже баристе!

Пеп Гвардиола снова отличился.

На этот раз наставник «Манчестер Сити» показал себя с наилучшей человеческой стороны.

Times Sport стало известно, что Гвардиола выписал бонус в размере 10 тысяч фунтов стерлингов своим помощникам.

Каждый сотрудник, работавший в создании основной команды, получит денежное вознаграждение, включая шеф-поваров, администраторов и даже баристу.

Фанаты «Сити» нашли повод пошутить.

💭 «Он ждал, пока Канселу уйдет».

💭 «Чтобы отпраздновать уход Канселу?»

💭 «Лысый просто красава».

💭 «Довольно щедрый бонус».

💭 «Со своих денег или дал указание клубу?»

К сожалению, ответа на последний вопрос у нас нет. Но так ли это важно?