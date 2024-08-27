Кейн получил «Золотую бутсу» и назвал переход в «Баварию» лучшим решением в жизни

Сегодня форвард «Баварии» Харри Кейн наконец получил заслуженную награду за то, что он стал лучшим европейским бомбардиров. На его счету в прошлом сезоне было 36 мячей.

«Очень горжусь. Переход в «Баварию» был одним из лучших решений, которые я принимал в своей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом.

Я могу только сказать спасибо клубу, моим партнерам по команде. Посвящаю награду всем вам, без вас я бы не стоял здесь сегодня», − сказал форвард «Баварии».

В этом сезоне англичанин приложит все усилия, чтобы завоевать первый серьезный трофей в карьере. «Бавария» неожиданно в борьбе уступила «Байеру», а Кейн так и остается без кубков.