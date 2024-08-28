Переход Мамардашвили в «Ливерпуль» вошел в топ-10 самых дорогих трансферов вратарей. За кого платили больше?

«Ливерпуль» купил у «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Остаток сезона грузин проведет в стане «летучих мышей» на правах аренды. К «красным» голкипер присоединится уже в следующей кампании.

За 23-летнего вратаря мерсисайдцы заплатили 30 млн евро и еще 5 млн предусмотрено в качестве бонусов. Мамардашвили сравнялся с Нойером по стоимости трансфера. В 2011 году «Бавария» заплатила «Шальке» за Ману те же 30 млн евро.

Transfermarkt составил топ-10 самых дорогих вратарских трансферов в истории футбола. Мамардашвили и Нойер заняли последние строчки рейтинга. А на первом месте расположился переход Аррисабалаги из «Атлетика» в «Челси»: в 2018 году лондонцы заплатили за Кепу 80 млн евро.

В тройку вошли трансфер Буффона из «Пармы» в «Ювентус» и переход Алиссона из «Ромы» в «Ливерпуль». Джиджи уже повесил бутсы на гвоздь, а вот Беккер наверняка останется с «красными» еще на сезон. Соглашение бразильца с мерсисайдцами рассчитано до 2027 года, но в клубе сомневаются, что голкипер доработает до конца контракта. Теперь у Алиссона в «Ливерпуле» появился надежный сменщик.

В рейтинг также вошли переходы Андре Онана (из «Интера» в «МЮ»), Эдерсона (из «Бенфики» в «Ман Сити»), Яспера Силлессена (из «Барселоны» в «Валенсию»), Тибо Куртуа (из «Челси» в «Мадрид»), Давида Райи (из «Брентфорда» в «Арсенал»).

А вот, как выглядит весь топ-10 самых дорогих трансферов вратарей в истории.

Как думаете, все голкиперы из списка оправдали потраченные на них деньги?

Кто из игроков чаще оформлял чемпионство? Вспомним пятерку лучших в главных лигах Европы

В сеть слили форму «Ливерпуля» на сезон 25/26. В ней Мамардашвили будет защищать ворота «красных»