Новый талант «Динамо» – 17-летний Окишор сделал 2+1 в Кубке! Похож на Захаряна

Восторгается Джудом.

Динамовская молодежь сверкнула в кубковом матче с «Крыльями» (5:1). 18-летний Денис Боков забил первый мяч, а 17-летний Виктор Окишор вообще сделал дубль и голевую.

Огненный тайм от воспитанников «Динамо» – сделали три мяча. Окишор – главный творец разгрома

Юные динамовцы блеснули уже на 9-й минуте. Окишор элегантным черпачком закинул в штрафную из глубины поля.

Боков технично обработал и тут же перебросил вратаря – классная комбинация от совсем юных футболистов.

Денис Боков играет и на флангах атаки, и в центре. В академии «Динамо» он с девяти лет. В августе дебютировал в РПЛ против «Краснодара», теперь впервые забил за основу. В прошлом сезоне он забил 10 мячей за «Динамо»-2 во Второй лиге – и привлек внимание Марцела Лички.

Окишора такой стильный ассист только раззадорил. В середине первого тайма он еще и забил. Денис Макаров прострелил в штрафную, а Виктор в касание пробил в нижний угол – 2:0.

На 42-й «Крылья» один отыграли с пенальти, но Окишор тут же вернул «Динамо» комфортное преимущество. 19-летний Иван Лепский сделал передачу к вратарской, Окишор с помощью техничной подкидки разобрался с вратарем Овсянниковым. Тоже гол от воспитанников.

По ходу первого тайма «Матч ТВ» показал тепловую карту Окишора, по данным «РУСТАТ» – он был везде.

Во второй половине добавили более опытные партнеры: сначала Ярослав Гладышев (хотя ему тоже всего 21), потом Макаров (1+1). В итоге ярчайшие 5:1 – «Крылья» наполучали от новых талантов «Динамо».

Окишор похож на Захаряна – мнение Лички. Сам Виктор – фанат Беллингема

Окишор родом из Молдовы, но вырос в России и воспитывался в московском «Динамо». Летом 2022-го он дебютировал за вторую команду, уже в 15 его признали лучшим игроком динамовской академии. Виктор уже выступал за сборные России до 17 и 18 лет.

Зимой 2024-го Окишор впервые потренировался с основой, в апреле попал в заявку на кубковый матч против «СКА-Хабаровск». Дебютировал на элитном уровне в первом туре Мир РПЛ с «Факелом» – правда, вышел в самой концовке и ничего не успел.

Окишор привлек нестандартным мышлением еще в товарищеских матчах. Марцел Личка оценил его выход против сербского «ОФК Белград» (2:0): «Он мне понравился. Молодой парень, нужно набирать мышечную массу. Было видно, что ему тяжело во втором тайме, но я не хотел убирать его с поля. Главное, что его футбольный интеллект на высоком уровне. Это один из тех молодых игроков, которые могут выйти на поле даже в самых важных матчах».

Виктора уже сравнивают по манере игры с Арсеном Захаряном – в том числе и тренер «Динамо».

«Посмотрите на его тело. Я думаю, что они похожи. Понятно, что футболист не может быть просто хорошей копией более сильного игрока. Он должен использовать именно свои лучшие качества. Это очень талантливый парень, который может стать будущим «Динамо», – похвала Лички в интервью Sport24.

Окишор восторгается Джудом Беллингемом – следил на Евро только за английской звездой. Виктор мечтает пробиться в основу «Динамо», этим летом он продлил контракт с клубом до 2029 года.

«Очень рад, что еще долгое время останусь в «Динамо». Здесь у меня будет возможность усердно тренироваться, прогрессировать и защищать цвета родного клуба… Я внутренне готов к переходу на новый уровень и уверен в себе. Конечно, понимаю, что мне еще во многом нужно прибавлять как в физическом, так и в психологическом плане, чтобы справляться с эмоциями и давлением, которое появится при игре на высшем уровне», – сказал Виктор.

Пока у Окишора получается.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; vk.com/fcdm_official