17-летний игрок «Барсы» порвал «кресты». Команда поддержала парня в соцсетях
«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в третьем туре нового сезона Ла Лиги. Победу «блауграны» омрачила травма Марка Берналя.
Юноша получил повреждение в самой концовке встречи, с поля его увели врачи.
Стадион Марк покидал на костылях.
Обследование выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки левого колена и повреждение бокового мениска. Берналь выбыл из строя на 10-12 месяцев.
Клуб уже поддержал юношу в соцсетях: «Мы с тобой, Марк».
Одноклубники тоже посылают Марку слова поддержки.
Алекс Бальде: «Ты вернешься более сильным, брат, не сомневаюсь».
Педри: «Мужайся, Марк» Ты уже очень хорош, а вернешься еще лучше».
Пау Кубарси: «Это лишь препятствие на твоем длинном пути. Ты знаешь, что мы всегда будем рядом с тобой. Желаю скорейшего выздоровления».
Дани Ольмо: «Сил тебе, Марк! Мы все с тобой».
Гави: «Я знаю, как это тяжело, но я уверен, что ты вернешься, как зверь! Мы с тобой».
Эктор Форт: «Мой брат, ты сильный. Мы все с тобой».
Ламин Ямаль: «Вперед, брат, ты сильный, скоро будешь с нами».
Рафинья: «Мой брат, это станет лишь препятствием на твоем пути, ты великолепен и вернешься еще сильнее, чем был прежде».
Иньиго Мартинес: «Сил тебе. Мы с тобой».
Пожелаем Марку скорее полностью восстановиться!
Берналь в своём эпизоде чисто сыграл, и в отличие от игроков райо вёл себя корректно на протяжении матча