17-летний игрок «Барсы» порвал «кресты». Команда поддержала парня в соцсетях

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в третьем туре нового сезона Ла Лиги. Победу «блауграны» омрачила травма Марка Берналя.

Юноша получил повреждение в самой концовке встречи, с поля его увели врачи.

Стадион Марк покидал на костылях.

Обследование выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки левого колена и повреждение бокового мениска. Берналь выбыл из строя на 10-12 месяцев.

Клуб уже поддержал юношу в соцсетях: «Мы с тобой, Марк».

Одноклубники тоже посылают Марку слова поддержки.

Алекс Бальде: «Ты вернешься более сильным, брат, не сомневаюсь».

Педри: «Мужайся, Марк» Ты уже очень хорош, а вернешься еще лучше».

Пау Кубарси: « Это лишь препятствие на твоем длинном пути. Ты знаешь, что мы всегда будем рядом с тобой. Желаю скорейшего выздоровления».

Дани Ольмо: «Сил тебе, Марк! Мы все с тобой».

Гави: «Я знаю, как это тяжело, но я уверен, что ты вернешься, как зверь! Мы с тобой».

Эктор Форт: «Мой брат, ты сильный. Мы все с тобой».

Ламин Ямаль: «Вперед, брат, ты сильный, скоро будешь с нами».

Рафинья: «Мой брат, это станет лишь препятствием на твоем пути, ты великолепен и вернешься еще сильнее, чем был прежде».

Иньиго Мартинес: «Сил тебе. Мы с тобой».

Пожелаем Марку скорее полностью восстановиться!