🤣 Мистер Бин попал с билетом эконом-класса в бизнес - так гениально пражская «Спарта» описала свой выход в групповой этап ЛЧ

«Спарта Прага» вернулась в Лигу чемпионов спустя 19 лет. И теперь вы окончательно убедитесь, что не зря.

Чешский клуб выложил в соцсетях забавный ролик, четко описывающий все эмоции от долгожданного успеха.

В роли «Спарты» выступил мистер Бин, неудачники квалификации - пассажиры эконом-класса. В общем, смотрите.

Фанаты в восторге.

💭 «Лучший футбольный твит в истории».

💭 «Бесподобно».

💭 «Увеличьте администратору страницы зарплату».

💭 «Гениально».