🤣 Мистер Бин попал с билетом эконом-класса в бизнес - так гениально пражская «Спарта» описала свой выход в групповой этап ЛЧ
«Спарта Прага» вернулась в Лигу чемпионов спустя 19 лет. И теперь вы окончательно убедитесь, что не зря.
Чешский клуб выложил в соцсетях забавный ролик, четко описывающий все эмоции от долгожданного успеха.
В роли «Спарты» выступил мистер Бин, неудачники квалификации - пассажиры эконом-класса. В общем, смотрите.
Фанаты в восторге.
💭 «Лучший футбольный твит в истории».
💭 «Бесподобно».
💭 «Увеличьте администратору страницы зарплату».
💭 «Гениально».