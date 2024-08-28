Украшение «Олд Траффорд»: знакомимся с главными болельщицами игроков «МЮ»🔥

«Манчестер Юнайтед» - один из самых известных и легендарных клубов в мире, а это значит, что он привлекает звездных футболистов.

Самых талантливых и ярких игроков традиционно сопровождают не менее яркие девушки.

В частных ложах на стадионе «Олд Траффорд» можно увидеть великолепных спутниц звезд «МЮ».

Вот некоторые из них:

Кэм Ридинг

Красотка Кэм начала встречаться со Скоттом Мактоминеем в 2022 году.

В инстаграме девушка делится с подписчиками горячими кадрами из путешествий и своей гламурной жизни.

Майя Линделеф

Майя была названа «самой горячей девушкой Премьер-лиги». Шведская красотка получила этот титул после прошлогоднего опроса Betting Sites.co.uk, и с этим трудно поспорить.

Помимо того, что супруга Виктора Линделефа невероятно красива, она еще и эксперт по маркетингу, блогер, писатель и ведущая подкастов. В 2020 году Майя стала послом ЮНИСЕФ и использует свое влияние для сбора средств на благотворительность.

Мури Лопес

Вторая половинка Лисандро Мартинеса — танцовщица, обожающая карнавалы в Южной Америке.

Пара часто делится своей гламурной жизнью в социальных сетях — от шикарных праздников и путешествий до демонстрации своих дизайнерских нарядов

Селина Керр

Селина — девушка новичка «МЮ» Джошуа Зиркзе.

Инфлюенсер и модель окончила Берлинский университет по специальности «Медиа и коммуникационный менеджмент».

Ферн Хокинс

Ферн и Харри Магуайер поженились в 2022 году, роскошная церемония прошла в Шато де Варенн в Южной Бургундии, Франция.

У Харри и Ферн две дочери.

Ана Пиньо

Ана и Бруну Фернандеш вместе с подросткового возраста. Девушка поддерживала плеймейкера «Манчестер Юнайтед» в его худшие времена, когда он был на мели, играя за итальянскую команду «Новара».

«Когда мы только начали встречаться, я не зарабатывал, а у нее была хорошая работа — судья по мини-футболу по выходным. Ане приходилось платить за наши билеты в кино и даже в пиццерии», - вспоминал Бруну.

Зато сейчас капитан «МЮ» может обеспечить все желания своей второй половины.

Аннеки Моленар

Голландская модель Аннеки – новичок в ложах на «Олд Траффорд». С почти 500 000 подписчиков в Инстаграм супруга Маттейса де Лигта пользуется огромной популярностью.

У Аннеки футбол в крови. Ее отец играл за сборную Нидерландов, а ее брат играет в любительских лигах.