Милота дня: фанатка подарила Мактоминею браслет перед его уходом из «МЮ»

Скотт Мактоминей сегодня в последний раз покинул «Олд Траффорд». В ближайшее время он официально станет игроком «Наполи».

У выхода со стадиона его караулила фанатка – она подарила игроку браслет. Мактоминей сразу же его надел:

«Я сохраню его навсегда», - сказал Скотт.

Мактоминей провел в «МЮ» 22 года жизни! Он в клубе с пяти лет и прошел через все детские, юношеские и молодежные команды.

«МЮ» и «Наполи» согласовали трансфер полузащитника за 30 млн евро с учетом бонусов. Предусмотрено перечисление определенного процента при перепродаже шотландца.

В прошлом сезоне Скотт провел 32 матча в АПЛ и забил 7 голов.